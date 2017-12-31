Путин подписал закон, регламентирующий досмотр авиапассажиров

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий предполетный и послеполетный досмотр пассажиров и багажа. Соответствующий документ размещен в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, послеполетный досмотр пассажиров, багажа и авиагрузов не проводится, если нет информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства в деятельность в области авиации. Досмотр перед и после полета проводят уполномоченные лица службы авиационной безопасности, что не исключает вмешательство полицейских.

Также исключается обязательность согласования Минтрансом правил проведения предполетного и послеполетного досмотров с МВД.

Ранее отмечалось, что документ позволит освободить полицию от выполнения функций сотрудников аэропорта и направить все усилия на эффективное противодействие преступности и обеспечение правопорядка.