Путин подписал закон о порядке дактилоскопической регистрации

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон совершенствовании государственной дактилоскопической регистрации. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.

Документом предлагается уточнить категории лиц, подлежащих обязательной государственной дактилоскопической регистрации, а также порядок получения, хранения и уничтожения такой информации.

Как отмечалось ранее, принятие закона позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере государственной дактилоскопической регистрации, будет способствовать повышению качества и результативности, а также оптимизации времени ее проведения и объемов соответствующего финансирования.