Путин подписал закон о раздельном сборе мусора

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на законодательном уровне закрепляет раздельный сбор мусора в России, а также содержит меры по стимулированию предприятий и россиян к раздельному сбору отходов. Соответствующий документ размещен в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе уточняются понятия "сбор отходов", "накопление отходов", "отходы от использования товаров". Территориальные схемы обращения с отходами перед их утверждением должны будут проходить процедуру общественного обсуждения. Также устанавливаются требования к площадкам накопления отходов.

Регионы должны будут проводить через публичные слушания и согласовывать с гражданами территориальные схемы размещения отходов, включая расположение полигонов, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, сортировочных станций.

Документ предоставит регионам более широкие полномочия в определении территориальных схем размещения отходов, которые раньше на федеральном уровне согласовывались с Росприроднадзором.