Путин установил предельную штатную численность сотрудников МВД

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил предельную штатную численность МВД России, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в воскресенье.

"Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных гражданских служащих — 17 199, работников — 130 813" — говорится в документе.