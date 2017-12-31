Как уберечься от мошенничества в онлайне и в офлайне: рекомендации МВД

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. МВД России фиксирует рост мошенничеств в стране с помощью SMS-рассылок или электронных писем, остаются "популярными" и другие методы: мошенники, играя на доверии и страхах людей, вводят их в заблуждение с помощью различных преступных схем. Ведомство подготовило специальную памятку для граждан, которая описывает распространенные типы мошенничества и содержит советы, как уберечься от обмана и не потерять деньги.
Выигрышный обман
"Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего, необходимо быть благоразумным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообщение", — советует ведомство.
Если вы все же решили выйти на связь с организатором розыгрыша, постарайтесь узнать всю возможную информацию об акции, условиях участия в ней и правилах ее проведения, говорится в памятке МВД. Упоминание вашего имени на сайте не является гарантией, что выигрыш вы в итоге получите.
Бесплатный сыр и авиабилеты
Мошенники нередко создают в интернете сайты, внешне выглядящие как обычные интернет-магазины. Отличие чаще всего в одном: чересчур привлекательная, необоснованно низкая цена товаров. Преступная схема выглядит так: вы покупаете товар по предоплате (зачастую мошенники просят, чтобы вы перевели деньги на виртуальный кошелек), затем магазин несколько дней придумывает отговорки и обещает скоро доставить товар, а после этого не отвечает на звонки и письма или присылает не то, что вы заказывали.
"Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием", — говорится в памятке.
Ведомство напоминает, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Стоит поискать информацию о магазине в интернете, посмотреть, как долго он работает на рынке. Если вы покупаете в хорошем, известном интернет-магазине – удостоверьтесь, что адрес ресурса в адресной строке браузера введен правильно.
"Чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку, стоит внимательно отнестись к покупке авиабилетов через сеть интернет. Воспользуйтесь услугами интернет-сайта авиакомпании или агентства по продаже билетов, давно зарекомендовавшего себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, которые привлекают ваше внимание специальными предложениями и низкими ценами. Не переводите деньги на электронные кошельки или счета в зарубежных банках. Не поленитесь позвонить в представительство авиакомпании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него еще есть. Эти простые правила позволят вам сэкономить деньги и сберечь нервы", — рекомендует ведомство.
"Ваша карта заблокирована"
В памятке МВД отмечается, что в России заметно участились случаи рассылок, в которых держателям банковских карт сообщают, что их карта заблокирована. Для разблокировки карты аферисты просят перевести деньги или отправить SMS-сообщение на короткий номер.
Этого не стоит делать, поскольку единственный, кто может проинформировать вас о состоянии вашей карты, — это ваш банк.
Подозрительные ссылки
Если вам прислали ссылку на картинку, открытку, аудиофайл или приложение — не спешите открывать ее. МВД предупреждает, что перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, загрузить на телефон вирусное ПО или оформить подписку на платные услуги.
"Посмотрите, с какого номера было отправлено вам сообщение. Даже если сообщение прислал кто-то из знакомых вам людей, будет не лишним дополнительно убедиться в этом, ведь сообщение могло быть отправлено с зараженного телефона без его ведома. Если отправитель вам не знаком, не открывайте его", — рекомендует ведомство.
МВД не советует размещать о себе чересчур детальные сведения в социальных сетях. За фотографией профиля в социальной сети может скрываться кто угодно, малознакомому человеку не стоит раскрывать подробности вашей жизни, которые могут быть затем использованы вам во вред.
Если близкий человек попал в беду
Часто пожилые люди становятся жертвами мошенников, которые внушают им страх за близких. Аферисты звонят и сообщают, что кто-то из родственников попал в ДТП или в больницу, и нужно купить дорогие лекарства или даже заплатить откуп полицейскому, чтобы тот не заводил уголовное дело.
Самый главный совет здесь — преодолеть силу эмоций и не торопиться действовать так, как вам предлагает незнакомый человек.
"Задайте звонящему вопросы личного характера, помогающие отличить близкого вам человека от мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке", — говорится в памятке ведомства.
Чтобы избежать обмана, нужно позвонить в службу, принадлежность к которой озвучивает человек за дверью, и уточнить, действительно ли она его присылала к вам.