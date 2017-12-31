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Общество

Как уберечься от мошенничества в онлайне и в офлайне: рекомендации МВД

03:1631.12.2017
(обновлено: 04:50 31.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкБанковская карта. Архивное фотоБанковская карта. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. МВД России фиксирует рост мошенничеств в стране с помощью SMS-рассылок или электронных писем, остаются "популярными" и другие методы: мошенники, играя на доверии и страхах людей, вводят их в заблуждение с помощью различных преступных схем. Ведомство подготовило специальную памятку для граждан, которая описывает распространенные типы мошенничества и содержит советы, как уберечься от обмана и не потерять деньги.

Выигрышный обман

Здание Центрального банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Центробанке рассказали об одной из самых популярных схем мошенничества
Один из самых распространенных типов обмана — рассылка сообщений о выигрыше автомобиля или других ценных призов. Обычно такое сообщение приходит на телефон в виде SMS. Мошенник провоцирует потенциальную жертву перевести на счет некую сумму денег для получения "приза" и объясняет это тем, что ему нужно оплатить таможенную пошлину и транспортные расходы для доставки "выигрыша". Как только вы переводите деньги, аферист перестает выходить на связь или даже просит перевести еще.

"Оградить себя от подобного рода преступлений предельно просто. Прежде всего, необходимо быть благоразумным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, направившая уведомление о выигрыше? Откуда организаторам акции известны ваши контактные данные? Если вы не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообщение", — советует ведомство.

Если вы все же решили выйти на связь с организатором розыгрыша, постарайтесь узнать всю возможную информацию об акции, условиях участия в ней и правилах ее проведения, говорится в памятке МВД. Упоминание вашего имени на сайте не является гарантией, что выигрыш вы в итоге получите.

Банкоматы в одном из торговых центров. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Любая просьба перевести деньги для получения приза должна настораживать, и прежде всего, нужно помнить: чтобы что-то выиграть, нужно принимать участие в розыгрыше. Если в сообщении о выигрыше упоминается, что ваш номер телефона — "счастливый" и оказался в списке участников лотереи, то скорее всего вас обманывают.

Бесплатный сыр и авиабилеты

Мошенники нередко создают в интернете сайты, внешне выглядящие как обычные интернет-магазины. Отличие чаще всего в одном: чересчур привлекательная, необоснованно низкая цена товаров. Преступная схема выглядит так: вы покупаете товар по предоплате (зачастую мошенники просят, чтобы вы перевели деньги на виртуальный кошелек), затем магазин несколько дней придумывает отговорки и обещает скоро доставить товар, а после этого не отвечает на звонки и письма или присылает не то, что вы заказывали.

"Цель подобных сайтов – обмануть максимальное количество людей за короткий срок. Создать интернет-сайт сегодня – дело нескольких минут, поэтому вскоре после прекращения работы сайт возродится по другому адресу, с другим дизайном и под другим названием", — говорится в памятке.

Ведомство напоминает, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона. Стоит поискать информацию о магазине в интернете, посмотреть, как долго он работает на рынке. Если вы покупаете в хорошем, известном интернет-магазине – удостоверьтесь, что адрес ресурса в адресной строке браузера введен правильно.

Оплата банковской картой
© Fotolia / leungchopan
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Еще больший стресс может вызвать покупка ненастоящих авиабилетов в интернете. Сайт может выглядеть вполне "прилично" и заманивать скидками, но если его создали мошенники, то вам продадут билет на борт, которого не существует. МВД отмечает, что иногда люди обнаруживают обман лишь в аэропорту — настолько убедительно мошенники подделывают сайты по продаже авиабилетов, как говорится в памятке, создать такой сайт можно за несколько часов.

"Чтобы не испортить себе отдых или деловую поездку, стоит внимательно отнестись к покупке авиабилетов через сеть интернет. Воспользуйтесь услугами интернет-сайта авиакомпании или агентства по продаже билетов, давно зарекомендовавшего себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, которые привлекают ваше внимание специальными предложениями и низкими ценами. Не переводите деньги на электронные кошельки или счета в зарубежных банках. Не поленитесь позвонить в представительство авиакомпании, чтобы убедиться в том, что ваш рейс существует и билеты на него еще есть. Эти простые правила позволят вам сэкономить деньги и сберечь нервы", — рекомендует ведомство.

"Ваша карта заблокирована"

В памятке МВД отмечается, что в России заметно участились случаи рассылок, в которых держателям банковских карт сообщают, что их карта заблокирована. Для разблокировки карты аферисты просят перевести деньги или отправить SMS-сообщение на короткий номер.

Этого не стоит делать, поскольку единственный, кто может проинформировать вас о состоянии вашей карты, — это ваш банк.

Возможности мобильного телефона
© Fotolia / Apinan
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"Если у вас есть подозрения о том, что с вашей картой что-то не в порядке, если вы получили SMS-уведомление о ее блокировке, немедленно обратитесь в банк. Телефон клиентской службы банка обычно указан на обороте карты. Не звоните и не отправляйте сообщения на номера, указанные в смс-уведомлении, за это может взиматься дополнительная плата", — говорится в памятке.

Подозрительные ссылки

Если вам прислали ссылку на картинку, открытку, аудиофайл или приложение — не спешите открывать ее. МВД предупреждает, что перейдя по ссылке, вы можете, сами того не подозревая, загрузить на телефон вирусное ПО или оформить подписку на платные услуги.

"Посмотрите, с какого номера было отправлено вам сообщение. Даже если сообщение прислал кто-то из знакомых вам людей, будет не лишним дополнительно убедиться в этом, ведь сообщение могло быть отправлено с зараженного телефона без его ведома. Если отправитель вам не знаком, не открывайте его", — рекомендует ведомство.

МВД не советует размещать о себе чересчур детальные сведения в социальных сетях. За фотографией профиля в социальной сети может скрываться кто угодно, малознакомому человеку не стоит раскрывать подробности вашей жизни, которые могут быть затем использованы вам во вред.

Идентифицирующее устройство
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"Помните о том, что видео- и аудио-трансляции, равно как и логи вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях", — предупреждает ведомство.

Если близкий человек попал в беду

Часто пожилые люди становятся жертвами мошенников, которые внушают им страх за близких. Аферисты звонят и сообщают, что кто-то из родственников попал в ДТП или в больницу, и нужно купить дорогие лекарства или даже заплатить откуп полицейскому, чтобы тот не заводил уголовное дело.

Самый главный совет здесь — преодолеть силу эмоций и не торопиться действовать так, как вам предлагает незнакомый человек.

"Задайте звонящему вопросы личного характера, помогающие отличить близкого вам человека от мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке", — говорится в памятке ведомства.

Оплата банковской картой. Архивное фото
© Fotolia / leungchopan
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МВД рекомендует не открывать дверь незнакомым людям, которые представляются работниками социальных служб, полиции, поликлиники, ЖКХ. Часто в таком "обличии" орудуют мошенники — попадая к пожилым людям в квартиру, они, пользуясь доверием, крадут деньги и другое ценное имущество.

Чтобы избежать обмана, нужно позвонить в службу, принадлежность к которой озвучивает человек за дверью, и уточнить, действительно ли она его присылала к вам.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Иван Иванов
а кто занимается защитой персональных данных тот кто требует и берет или тот кто дает может упростить и не требовать выдачи нет информации и нечего хранить и опасаться что она как вода утечет в неизвестном напралении
03:51
31.12.2017
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