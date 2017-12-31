Чечня надеется, что за полгода удастся вернуть найденных в Ираке россиянок

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. Архивное фото

Во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного. Архивное фото

ГРОЗНЫЙ, 31 дек – РИА Новости. Власти Чечни надеются, что в течение полугода удастся вернуть из Ирака на родину всех найденных россиянок с детьми, насильно вывезенных мужьями на подконтрольную боевикам ИГ* территорию и брошенных там на произвол судьбы после гибели глав семейств.

Ранее член Совета Федерации, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби заявил журналистам, что в женской тюрьме Багдада содержатся 69 женщин и более ста детей из РФ. Когда их удастся вернуть на родину, неизвестно. Сенатор рассказал, что со временем процедура возвращения именно с территории Ирака россиян, побывавших в ИГ*, осложнилась: все находящиеся в тюрьме российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака.

"Адвокаты, нанятые по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова для защиты интересов находящихся в багдадской тюрьме россиянок с детьми, пытаются снять с них обвинение по самой тяжкой статье — "терроризм", доказав, что они не совершали инкриминируемое им преступление. Я оптимист и надеюсь, что в течение трех-шести месяцев последняя гражданка нашей страны покинет Ирак", — заявил Сабсаби РИА Новости.

Сенатор уверен в непричастности этих женщин к террористической деятельности. "Я уверен в их невиновности по главной статье обвинения – терроризме. Они все имеют по три-четыре ребенка, они рожали и воспитывали детей", — подчеркнул сенатор.

Он отметил, что по иракским законам за обвинение в незаконном пересечении госграницы также предусмотрен значительный срок заключения — от 5 до 20 лет. "Мы ищем правовой выход из этой ситуации, чтобы вернуть их с детьми домой как можно скорее", — подчеркнул Сабсаби.

По его словам, процедура возвращения российских женщин из Ирака осложнилась в связи с тем, что дела переданы в судебные инстанции, на стадии следствия это было проще.

Сенатор считает, что женщины оказались в сложнейшей жизненной ситуации не по своей воле.

"Мы не можем голословно обвинять этих женщин в чем-либо, только суд иракский или российский может определить степень их вины. Многие из них не смогли расстаться с детьми, среди которых есть и грудные, пожелали оставить их рядом до решения суда", — отметил Сабсаби.

Он подчеркнул, что если женщина вернулась в Россию, значит, иракский суд снял с нее обвинения в терроризме и других преступлениях, совершенных на территории их страны.

"Если хоть одна из заключенных российских женщин будет обвинена в терроризме, то Ирак ее не вернет. Если мы возвращаем их, то это говорит о том, что иракская судебная система сняла с них обвинения", — разъяснил сенатор.

Недостоверные цифры

Сабсаби заметил, что российские правозащитники приводят различные цифры о количестве находящихся в Ираке и Сирии женщин и детей.

"Я слышу разные оценки, в том числе от правозащитников, что там есть тысячи детей, откуда берут эти цифры, не знаю, они недостоверны", — отметил сенатор. Он подчеркнул, что на сегодняшний день вопросами возвращения российских женщин и детей из Ближнего Востока занимается только одна группа, созданная по инициативе Рамзана Кадырова и при поддержке президента страны Владимира Путина.

"Список россиянок, находящихся в багдадской тюрьме, лично я передал главному советнику посольства России в Ираке Истомову Александру Александровичу. Данных о женщинах, которые не дошли до тюрьмы, нет ни у меня, ни у других", — отметил Сабсаби. Он говорит, что в тюрьме Багдада наряду с россиянками содержатся гражданки 38 государств.

Сирийская группа



Сабсаби говорит, что рабочая группа усиленно занимается возвращением на родину найденных в Сирии россиянок с детьми.

"Список уже составлен, после Нового года, в первых числах января, мы его объявим. Думаю после 10 января, когда начнутся рабочие дни, мы уже приступим к возращению группы из Сирии. Начнем биться, решать проблемы", — заметил Сабсаби.

На сегодняшний день около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

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* Запрещенная в России террористическая организация