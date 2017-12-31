От украинских боевых свиней до погони за НЛО. Самые нелепые новости года

Редакция Ria.ru вспомнила самые забавные и нелепые новости 2017 года.

Боевые свиньи в рядах ВСУ

В одном из украинских подразделений в Донбассе начали подкармливать армейскими пайками двух поросят, оставшихся без матери, и использовать их на передовой. Как пояснил один из силовиков, на детенышах нет сала, иначе военные могли бы распорядиться ими как-нибудь по-другому.

Поросят назвали Тимоном и Пумбой. При этом свой паек животные отрабатывают добросовестно. "Если кто-то ходит рядом, они начинают громко рычать, хрюкать и тем самым дают знать, что кто-то рядом есть", — рассказал один из военнослужащих.

Крысы-каннибалы с корабля-призрака

В ноябре сразу несколько британских таблоидов написали про "обнаруженный" в Калифорнии остов старого российского лайнера "Любовь Орлова". Судно, проданное на металлолом, потерялось при буксировке из Канады в Доминиканскую республику в 2013 году.

В погоне за сенсацией газеты не поскупились на красочные подробности, сообщив о "полчищах крыс-каннибалов", которые якобы поедают друг друга на покинутом корабле. Журналистов не смутило то, что остов находился под водой и грызунам едва ли удалось бы выжить. Таблоиды также проигнорировали то, что "Орлова" пропала в Атлантическом океане, а "найдена" — на берегах Тихого. Кроме того, в документальном фильме канала Science Channel, на который ссылались газеты, прямо разъяснялось, что остов в Калифорнии принадлежат американскому танкеру и находится там еще с тридцатых годов, однако журналисты предпочли об этом умолчать.

Осторожно, скользкий пол

Необычное дело рассмотрел в июле один из московских судов — посетительница ресторана быстрого питания "Макдоналдс" потребовала от сети фастфуда миллион рублей за то, что поскользнулась на свежевымытом полу, упала и выбила два зуба.

Несмотря на то что юристы компании указывали, что в ресторане была табличка, предупреждающая посетителей о необходимости быть осторожными на мокром полу, суд принял решение в пользу истицы, хотя и взыскал с "Макдоналдс" триста тысяч рублей вместо миллиона.

За что боролся, на то и напоролся

Едва ли какой должник согласится с тем, что "долг платежом красен". Вот и в Кирове индивидуальный предприниматель, который остался должен 46,7 тысячи рублей по страховым взносам, решил вернуть их так, чтобы приставам надолго запомнилось. Он явился в здание ФССП с несколькими банковскими мешками и коробкой из-под "чупа-чупсов", в которых принес всю сумму долга — копеечными монетами.

Однако желание насолить приставам вышло боком самому должнику. Деньги у рассерженного мужчины приняли, но заставили его просидеть в отделе до тех пор, пока не пересчитали всю сумму.

Самолет на лету остановит

То, что в службе судебных приставов работают отважные люди, доказал сотрудник ведомства из Краснодарского края Денис Хресцов. Все началось с того, что в региональное управление ФССП поступил документ о запрете эксплуатации легкого самолета Ан-2. Воздушное судно сумели разыскать на одном из частных аэродромов — не без помощи других ведомств.

Прибыв на место назначения, Хресцов обнаружил, что самолет уже готовится к взлету. Летчики, увидев пристава, заподозрили неладное, поэтому попытались как можно скорее подняться в воздух. Однако сотрудник ФССП догнал кукурузник, забрался ему на крыло и помешал машине взлететь.

Испуганные пилоты бросили летательный аппарат и убежали, а пристав спокойно опечатал Ан-2 и сдал его на хранение владельцу аэродрома.

Достойный кандидат

Во Франции один из избирателей во время второго тура президентских выборов не смог определиться, за кого ему проголосовать, — за Марин Ле Пен или Эммануэля Макрона. Неясно, то ли предвыборные программы ему не понравились, то ли политики доверия не вызвали, однако француз нашел выход: он предложил своего кандидата.

При подсчете голосов в Дюнкерке в одной из урн члены комиссии обнаружили распечатанное на листке изображение стиральной машины, которое сопровождалось надписью: "Голосуйте за стиральную машину. Она выполняет программу".

Я скульптор, я так вижу

В португальском городе Мадейра решили почтить своего знаменитого земляка Криштиану Роналду и установить в местном аэропорту его бюст. Правда, результат получился неоднозначным: возможно, скульптор был не очень умелым или по какой-то причине не любил футболиста "Реала". В общем, опознать в получившемся "шедевре" Роналду можно разве что с большим трудом. На фотографиях с торжественной церемонии открытия видно, что сам спортсмен с трудом сдерживает смех.

© AP Photo / Armando Franca Бюст нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленный у терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра © AP Photo / Armando Franca Бюст нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, установленный у терминала международного аэропорта на португальском острове Мадейра

Кстати, Роналду стал не единственной звездой футбола, которой не повезло со скульптором, — установленная в Калькутте статуя аргентинца Диего Марадоны тоже вызвала многочисленные насмешки из-за несходства с оригиналом. Кое-кто предположил, что над этими изваяниями потрудился один и тот же автор.

Diego Maradona is in India & a statue of him was unveiled at a charity event in Kolkata.

Good to see the chap that did the Ronaldo one is still in business pic.twitter.com/p5IDzgfExw — Peter Coates (@golazoargentino) 11 декабря 2017 г.

Истина где-то рядом

В декабре в американском военном ведомстве признали существование так называемой "Расширенной программы идентификации авиаугроз", посвященной исследованию НЛО. Ее создали в 2007 по инициативе тогдашнего лидера демократического большинства в сенате Гарри Рида, он же сумел добиться для нее финансирования.

Свернули программу лишь в 2012 году. В общей сложности на нее ушло более 20 миллионов долларов.

К каким-то выводам по итогам работы прийти так и не удалось, зато, по словам чиновников, военные летчики во время ее работы зафиксировали множество "необъяснимых явлений". Например, на видеозаписи, показанной Пентагоном, заметен некий объект, который, по словам пилотов, парил на высоте 24 километра над землей и разгонялся до огромной скорости, выведя из строя радары их истребителей F/A-18.