Вагончик тронется. Как отмечают Новый год в поездах

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости, Ирина Халецкая. Праздновать Новый год дома, в семейном кругу — привычно. А к чему готовиться, если ночь с 31 декабря на 1 января настигла в дороге? К примеру, в поезде дальнего следования Чита — Москва. Вариант один — идти в вагон-ресторан. Чем отличается новогодняя ночь в поездке от домашних посиделок, рассказала РИА Новости официантка вагона-ресторана Наталья Юрьева.

Новогодний жребий

Я работаю в вагоне-ресторане уже несколько лет. В сферу услуг меня привели жизненные обстоятельства — развод с мужем. Живу в Челябинске, воспитываю троих детей. Когда развелись, я понимала, что в родном городе не смогу найти такую работу, которая позволила бы стать финансово независимой от мужа. Поэтому и решилась на "авантюру". И не жалею: несмотря на плотный график, большую ответственность и постоянный недосып, работа мне очень нравится.

Иногда смена выпадает на новогоднюю ночь. Со стороны может показаться, что для официантов это настоящая пытка, но на самом деле есть свои плюсы. Во-первых, это нестандартно, значит, праздник точно запомнится. Во-вторых, есть место и новым знакомствам, и подаркам, и настоящему чуду.

С коллегами жребий мы не тянем, однако заранее договариваемся между собой, кто встретит Новый год в поезде, а кто выйдет на работу в Рождество. Никто нас насильно не заставляет, впрочем, работа в праздники дополнительно не оплачивается. Все на энтузиазме.

Елка и президент

Работая в вагоне-ресторане, можно легко потерять счет времени. Каждый день как понедельник: новые места, новые люди — все с чистого листа. Поэтому 31 декабря мы стараемся хоть как-то отделить от вереницы похожих как две капли воды суток. В эту ночь все — и официанты, и повара, и проводники — стараются воссоздать уютную домашнюю атмосферу.

Но оговорюсь: все зависит от смены. Некоторые бригады вообще закрывают вагон-ресторан и отмечают там праздник сами, в узком кругу. А пассажиры остаются на своих местах: собираются в купе и достают курочку из запасов.

Мы с коллегами двери для посетителей никогда не закрывали — раз уж так вышло, что новогодняя ночь застала нас всех в дороге, нужно всем вместе и отметить как полагается. Мы готовим блюда, как дома, ставим искусственную елку, украшаем вагон. Снегурочку и Деда Мороза не зовем, но обязательно включаем музыку и ловим поздравление президента: подгадываем и смотрим в том часовом поясе, в котором едет поезд, либо смотрим его через интернет, если есть связь.

В эту ночь меню особенно богатое: среди горячих блюд есть стейки из мяса и семги, большой выбор салатов, обязательно готовим традиционное оливье, делаем разные нарезки, десерты.

Вагон-ресторан в этом, по сути, ничем не отличается от любого другого заведения "на земле". Разница лишь в том, что выйти куда-то или поехать отмечать дальше нельзя. Что касается цен, они такие же, как и в обычном дорогом кафе. Обслуживаем в Новый год без процентов, хотя, опять же, многое зависит от направления и смены.

Люди, оказавшиеся в поезде в эту ночь, известны: зачастую это рабочие, возвращающиеся домой с вахты, либо те, кто специально задумал встретить Новый год в пути. Бывают невезучие: они опоздали на самолет или не успели купить билеты. И те и другие обычно едут с деньгами, поэтому для них стоимость блюд не так уж важна. Они готовы тратить большие суммы и оставлять чаевые.

Заказывают вино и шампанское — если оно есть в наличии. С напитками покрепче в вагоне-ресторане сложнее: их продают, однако только в тех ресторанах, где есть лицензия. А стоит она не один миллион рублей, поэтому алкоголь в поездах довольно дорогой.

А вот приносить свои продукты нельзя — вдруг курица, которую заботливая бабушка отварила перед отъездом, испортилась? Тогда ответственность ляжет на нас.

В вагон-ресторан приходят разные люди, и цели у них отличаются: кто-то идет поесть, кто-то отдохнуть и потанцевать, а некоторые приходят просто посмотреть меню и попричитать, что все дорого. Последние, ничего не заказав, возвращаются в свои купе.

Исходя из личного опыта, могу сказать: москвичи — грубые и неразговорчивые, а еще скупые. Не знаю почему, но для них в ресторане всегда все космически дорого.

Самые добродушные и отзывчивые — сибиряки и те, кто живет на Урале. Они, случается, и чаевые очень хорошие оставляют. Никогда не грубят, к персоналу относятся по-человечески. А представители восточных народов закрытые, могут сильно злиться из-за мелочей.

Традиция — танцуют все

Те, кто часто посещает вагоны-рестораны, знает, что здесь есть свои традиции, а потому соблюдают их: к примеру, если посетители за одним из столиком пошли танцевать, их обязательно должны поддержать все. Это у нас называется "сейчас раскачаем вагон".

Забавно наблюдать, как люди одеваются в новогоднюю ночь. В этом моменте чувствуется, конечно, отличие от ресторанов "на земле". Если в привычных условиях барышня и ее кавалер заранее продумывают образ и стараются надеть самое лучшее или новое, то в поезде все иначе: здесь могут прийти в тапочках и шортах, вытянутом свитере, спортивном костюме. Впрочем, некоторые все же наряжаются — ведь как год встретишь, так его и проведешь. Получается "сборная солянка", но на это внимания никто не обращает.

Работникам же обязательно нужно одеваться по форме: белая рубашка, жилетка, юбка и бейджик. Без него появляться вообще нельзя — грозит штраф в пять тысяч рублей.

Обслуживающий персонал тоже гуляет. Обычно мы накрываем себе отдельный стол, ставим шампанское, но только для вида — всем нам обязательно нужно быть трезвыми. Во-первых, чтобы следить за гостями, а во-вторых, нашу работу жестко контролируют — аудиторы, ревизоры могут нагрянуть в любой момент, даже в новогоднюю ночь.

Пассажиры иногда присоединяются к коллективу ресторана, тогда обстановка становится совсем похожей на домашние посиделки. Говорим на разные темы, но интереснее всего слушать истории попутчиков — кто они, откуда едут и куда.

Так же как и "на земле", мы заводим знакомства, переписываемся, интересуемся, как доехали. У меня лично теперь есть друзья по всей стране. В телефонной книге так и записываю: имя и название города.

Дома меня ждут мои девочки: я по ним сильно скучаю, звоню при первой возможности. Пока я в рейсе, дочки живут с бабушкой. Они умницы и не заставляют меня лишний раз нервничать.

Удивительно, но многие до сих пор считают, что вагоны-рестораны — это дорого. Их сложно отучить от путешествий с вареной курицей в фольге и котлетами. Да они и не приходят к нам в новогоднюю ночь — и в купе хорошо. Их право, конечно. Но вот только времяпрепровождение в вагоне-ресторане не сравнить ни с чем: праздник мчится — и ты вместе с ним.