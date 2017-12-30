Крымские власти подарили щенка девочке, мама которой написала письмо Путину

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Семилетней девочке Наде из Ялты, которая страдает детским аутизмом, после письма ее мамы президенту России Владимиру Путину крымские власти передали подарок — щенка породы лабрадор, сообщает телеканал "Крым 24".

Мама девочки Екатерина написала письмо Путину с просьбой подарить ребенку щенка, так как самим купить собаку у семьи нет возможности.

"Об этом узнал глава Крыма Сергей Аксенов и дал поручение желание исполнить", — говорится в сюжете.

Подарок в торжественной обстановке, повязав на шею питомца красный бант, вручил помощник главы республики Юрий Абисов. "Я в шоке. Мы не ожидали. Честно", — поделилась впечатлениями мама девочки. Щенку дали кличку Варвара.