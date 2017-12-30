В Москве более 10 тысяч сотрудников метро обеспечат его работу в Новый год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Более 10 тысяч сотрудников московского метро обеспечат его бесперебойную работу в новогоднюю ночь, сообщили в метрополитене.

"Для того чтобы наши пассажиры могли встретить Новый год с семьей и друзьями, а после отправиться на многочисленные праздничные мероприятия, более 10 тысяч сотрудников мосметро встретят Новый 2018 год на рабочем месте и обеспечат бесперебойную работу метро", — отмечается в аккаунте столичного метрополитена в Twitter

Как ранее сообщалось на официальном портале мэра и правительства столицы, в московских парках готовят специальную новогоднюю программу. Весело провести ночь с 31 декабря на 1 января можно будет в Парке Горького, Таганском и Измайловском парках, саду "Эрмитаж", парке Победы на Поклонной горе и других.