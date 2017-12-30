Жители дома под Екатеринбургом, где взорвался газ, вернулись в квартиры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Жители дома в пригороде Екатеринбурга, где произошел взрыв бытового газа, вернулись в свои квартиры, сообщает в субботу ГУ МЧС по Свердловской области.

В четверг в поселке Садовом, одном из северных пригородов Екатеринбурга, по адресу улица Верстовая, 2 в квартире, расположенной на последнем этаже пятиэтажного дома, взорвался бытовой газ. Один мужчина получил ожоги, его госпитализировали. Из помещений эвакуировали порядка 40 жильцов. Возникшее возгорание потушили прибывшие пожарные. По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества". При осмотре в наружной панели дома обнаружили трещину.

"Двадцать пять жителей пятиэтажки в поселке Садовом под Екатеринбургом, где 28 декабря произошел взрыв газа и пожар, вчера вечером вернулись в свои квартиры. После экспертизы конструкций дома, проведенной специалистами специализированной организации, было установлено, что опасности для населения трещины не представляют. Электро- и теплоснабжение в подъезде, где произошло ЧП, восстановлено силами управляющей компании. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению трещин", — уточняет ведомство.

Ранее управление со ссылкой на экспертов пожарной испытательной лаборатории подтвердило, что причиной возгорания в указанной квартире стал именно взрыв газа. В свою очередь "Екатеринбурггаз" заявил, что взрыва газа не было, поскольку, по сведениям организации, очаг воспламенения находился в комнате, а не на кухне, где установлена газовая варочная поверхность, краники которой были отключены и которая не получила повреждений в результате ЧП, как и внутридомовой газопровод.