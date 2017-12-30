Женщины из России, ищущие своих детей и внуков в Ираке и Сирии. Архивное фото

Женщины из России, ищущие своих детей и внуков в Ираке и Сирии. Архивное фото

МАХАЧКАЛА, 30 дек — РИА Новости. Власти Дагестана нашли родственников российских женщин и детей, найденных в багдадской женской тюрьме, заявила РИА Новости дагестанский детский омбудсмен Марина Ежова.

В конце ноября глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере в Мосуле, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада, среди них раненые и инвалиды.

"Родственники всех, конечно, найдены. С ними работают. Совместно с ними оформляются все документы. Министерство юстиции по республике Дагестан помогает в оформлении свидетельств о рождении", — рассказал собеседник агентства.

Процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

* Террористическая организация, запрещенная в России