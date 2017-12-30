Омбудсмен рассказала о возвращении в Дагестан детей и женщин из Ирака

Жительницы Чечни во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного

Жительницы Чечни во время встречи российских детей и женщин, возвращенных из Ирака, в аэропорту Грозного

МАХАЧКАЛА, 30 дек — РИА Новости. Около 40 женщин и детей возвращены в Дагестан из Ирака, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка республики Марина Ежова.

При содействии чеченских властей около 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

"На сегодняшний день около 40 женщин и детей вернули в Дагестан", — рассказала Ежова.

Ежова отметила, что все дети, уже прибывшие в республику, получают всю необходимую помощь.

"Врачи оказывают необходимую амбулаторную помощь, занимаются лечением и выявлением возможных возбудителей различных инфекций, которые могут быть опасны для жизни и здоровья детей. Прежде всего, речь идет о туберкулезе, а также различные респираторные и вирусные инфекции. Все занимаются своей работой, остается прежней политика. На последней пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что дети не имели выбора и конечно, дети не виноваты, что они там родились, что их туда вывезли, а мы будем их и дальше всячески поддерживать", — сказала Ежова.

Процесс возвращения женщин и детей на родину из Ирака и Сирии начался после того, как глава Чечни Рамзан Кадыров в начале августа опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к террористической группировке ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения Мосула. Кадыров выражал надежду, что родственники этих детей узнают их и напишут по специальному адресу.

Возвращением россиян из стран Ближнего Востока занимается рабочая группа, которую возглавляет представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В конце ноября Кадыров сообщил о 25 женщинах и 79 детях из России в лагере Мосула, которые теперь переведены в женскую тюрьму Багдада, среди них раненые и инвалиды. На прошлой неделе Кадыров сообщил, что в одном из иракских лагерей обнаружили новую группу россиян из 13 женщин и 28 малолетних детей.

* Террористическая организация, запрещенная в России