Аварий на коммунальных системах за 2017 год стало меньше почти на 84%

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Количество крупных аварий на коммунальных системах в регионах России за девять месяцев 2017 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года практически на 84%, сообщает МЧС.

Как следует из сравнительной характеристики чрезвычайных ситуаций, опубликованной на сайте министерства, за девять месяцев 2017 года на территории России произошла одна крупная авария на коммунальных системах жизнеобеспечения (в 2016 году – шесть, снижение на 83,3%).

По данным ведомства, жертв и пострадавших в результате этих ЧС не зарегистрировано.

В последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно росло. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.