Автокатастроф с тяжелыми последствиями стало больше почти на 26% за год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Число дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями за девять месяцев 2017 года увеличилось на территории России почти на 26%, а гибель людей при них – почти на 21%, сообщает МЧС.

К автомобильным катастрофам с тяжелыми последствиями относятся ДТП, при которых погибли пять и более человек или пострадали десять и более человек.

Как следует из сравнительной характеристики чрезвычайных ситуаций, опубликованной на сайте министерства, за девять месяцев 2017 года на территории России произошли 78 автомобильных катастроф с тяжелыми последствиями, в результате которых погибли 308 человек и 1067 пострадали (в 2016 году – 62, 255 и 638 соответственно).

В последние годы число крупных техногенных катастроф и опасных природных явлений неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе хозяйственной деятельности и глобального изменения климата, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более 3 миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах проживают свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС различного характера может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.