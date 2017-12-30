"Оливье можно съесть всегда". Почему не все празднуют Новый год

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Ануш Долуханян. Бой курантов, оливье, шампанское, салюты. Но не для всех. Пока большинство людей усиленно отмечают Новый год, некоторые работают. И это осознанный выбор. Студентка, врач и официант рассказали РИА Новости, почему всеобщий праздник для них — обычный день.

Алена Макаренко, студентка

Мне кажется, Новый год — странный повод для того, чтобы устроить себе торжество. Почему именно в этот день, независимо от настроения и жизненных обстоятельств, ты обязан веселиться? Причем если не организуешь все сам, скорее всего, будешь чувствовать себя брошенным и одиноким.

В то же время человек должен приложить достаточно усилий, чтобы устроить веселье. Конец года — это завершение цикла, поэтому обычно все "горит". А тут еще нужно думать, как хорошо отметить. Легче в этот день себя занять чем-то — например, уехать за границу. Когда уезжаешь, ты не должен ни перед кем отчитываться, а праздник приходит сам.

Я не помню, когда я в последний раз именно праздновала Новый год. Наверное, в девятом классе, когда уехала в Америку на год. В детстве я, конечно, отмечала с семьей: мы все собирались, ели бабушкины "лапти". Вместе смотрели новогоднее обращение президента, жгли бумажки с желаниями под бой курантов. Но все изменилось: сейчас моя семья не такая дружная, и традиций больше нет.

© Фото : Из личного архива Алены Макаренко Новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год Алена провела в компании студентов из разных стран в Европе © Фото : Из личного архива Алены Макаренко Новогоднюю ночь с 2015 на 2016 год Алена провела в компании студентов из разных стран в Европе

Отмечать с друзьями — это бред. Все носятся и за две недели до Нового года начинают сходить с ума по поводу празднования: им надо как-то круто погулять.

Самая запоминающаяся новогодняя ночь у меня была в Цюрихе в 2015-2016-м, когда я уехала в Европу с билетом в один конец. До той поездки у меня этот город ассоциировался с чем-то скучным. Там я встретила праздник в студенческой интернациональной компании: китайцы, американцы, турки и молодые люди из других стран, которые до этого друг с другом не были знакомы. Получилось спонтанно, и это был просто хороший день — без акцента на 31 декабря.

Я делаю все, чтобы забыть о том, что на ночь 1 января приходится какой-то праздник. Не хочу думать, будто этот день особенный. Меня раздражает, когда люди 31 декабря делают одно и то же. Лучше побыть в эти дни с любимым человеком: ведь новогодние каникулы существуют для того, чтобы ты провел время с теми, на кого у тебя его чаще всего не хватает.

© Фото : Из личного архива Алены Макаренко Студентка Алена Макаренко отмечает Новый год в Европе © Фото : Из личного архива Алены Макаренко Студентка Алена Макаренко отмечает Новый год в Европе

В эту новогоднюю ночь я работаю. К счастью. Сначала должна была помогать на фестивале "Путешествие в Рождество", но поняла, что это был бы сплошной напряженный праздник с 11 утра до трех ночи. А потом группа, менеджером которой я являюсь, пригласила меня поработать на корпоративе в Екатеринбурге. В 11 вечера будет саундчек, сразу после боя курантов начнется концерт. Мой идеальный вариант празднования.

Андрей, врач-травматолог

Не отмечаю Новый год, потому что в этот день я очень нужен другим. Как правило, в ночь на 1 января принимаю больше пациентов, чем порой за месяц. Обычно до боя курантов бываю дома с семьей. Дарю подарки, делаю глоток шампанского и иду на работу. Основной поток пациентов начинается после двух ночи, когда все уже изрядно выпили.

Мне нравится сам праздник, не имею ничего против, но именно в это время я нужен людям, попавшим в беду. Первого января тоже работал, а вот потом уже иду отдыхаю с детьми и женой.

Очень много людей калечатся в новогоднюю ночь: кто-то пьяный упал с лестницы, кто-то подрался или нечаянно обжегся бенгальским огнем. В этот день я чувствую, как сильно люблю свою работу.

Кажется, что могу уже целую книгу написать о том, какие смешные и странные истории происходили у меня в отделении в новогоднюю ночь. К примеру, несколько лет назад приехала группа мужчин — все жаловались, что их выгнали из дома жены и теперь им некуда идти. Пришлось звонить женщинам, чтобы их приняли обратно.

Еще был случай: мне позвонил знакомый и сказал, что ребенок обжегся бенгальским огнем и плачет, но не хочет идти к врачу. Тогда я надел костюм Деда Мороза, чтобы оказать девочке медицинскую помощь.

Всех курьезов не перечислить. Доктора в Новый год очень нужны, со мной работает и бригада скорой. Они, кстати, не пьют в эту ночь. Обидно, когда их в этом иногда обвиняют. Вообще это редкость, чтобы врачи выпивали на рабочем месте. Мы не можем рисковать здоровьем людей. Обычно все вместе после смены идем куда-нибудь и тогда уже гуляем от души.

Порой я задумываюсь, что мог бы и не работать в этот день, а, как и все, отмечать с семьей. Но потом вспоминаю, что спасаю жизни. Значит, все правильно.

Степан, официант

Я не отмечаю Новый год уже пять лет, мне не очень нравится этот праздник. В детстве он казался каким-то сказочным и удивительным. Мне дарили подарки, а первого января была семейная традиция — ходить на каток.

Когда я вырос, праздник стал терять свою магию. А каждая новогодняя ночь обходилась мне в копеечку: 15 тысяч на подарки, столько же — на новогодний стол, еще 15 тысяч — на другие расходы. Пробовал отмечать с друзьями — думал, что выйдет дешевле, однако сэкономить не получалось.

Я несколько раз менял работу, но она, так или иначе, была связана с ресторанами: менеджер, бармен, официант. Пять лет назад мне предложили поработать в Новый год по двойной ставке, то есть за одну ночь я получал 45 тысяч. Я подумал: "Оливье могу и дома в любой день поесть". Решил попробовать. По ощущениям в новогоднюю ночь в ресторане все было так, как и в обычную пятницу или субботу. Загруженность такая же. Разве что гости в сто раз добрее и пьянее. Они легко оставляли большие чаевые, которых потом мне хватило на три месяца.

В последнее время я заметил, что меньше людей стали отмечать этот праздник вне дома, в общественных местах. Начали чаще снимать коттеджи, уезжать за границу или просто оставаться с семьей. Хотя в нашем ресторане в Новый год всегда полная посадка.

А еще, работая в новогоднюю ночь, можно запастись кучей историй для внуков. К примеру, однажды под бой курантов парень сделал девушке предложение в ресторане. Еще была забавная история о женщине, которая очень боялась фейерверков и весь вечер просидела в углу. Я много раз пытался отвлечь ее, но она сказала, что с ней все в порядке.

Я привык работать в Новый год. Сейчас за смену с 31 декабря на 1 января могу заработать до ста тысяч. Однако продолжать эту традицию, когда у меня будет своя семья, не собираюсь. Не понимаю, как можно быть на работе, когда твои дети дома? Новый год — очень светлый праздник. Счастливые лица, эмоции бьют через край. Люди верят — и я не исключение, — что год сменится, и тогда все изменится.