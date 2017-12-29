Эксперты ЮНЕСКО дали высокую оценку реставрации ВДНХ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Эксперты ЮНЕСКО, недавно посетившие Москву, дали высокую оценку реставрации ВДНХ, сообщается на официальном интернет-портале мэра Москвы.

"Недавно приезжавшие в Москву эксперты ЮНЕСКО высоко оценили качество работ по восстановлению ВДНХ и выразили уверенность, что после реставрации выставка станет настоящей точкой притяжения для иностранных туристов", — приводятся на сайте слова Натальи Сергуниной, заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В 2017 году на ВДНХ восстановили семь исторических павильонов и заменили 130 километров инженерных коммуникаций. Столь масштабных восстановительных работ на территории главной выставки страны не проводилось с 1954 года.

Среди павильонов, открытых после реставрации — павильон №16 "Гидрометеорология", в котором сейчас работает информационный центр ВДНХ и проходит выставочный проект "Взлет". Также был восстановлен павильон №52 (бывшие "Строительные материалы"), где разместился Международный центр балета. Реконструированный павильон №36 (до 1980-х — "Водное хозяйство") стал домом для Музея кино. В строении №516 "Книги" открылось многофункциональное пространство с читальным залом и лекторием. В павильоне №28 "Пчеловодство" расположился одноименный музей. Здание №27 "Физкультура и спорт" теперь приспособлено под круглогодичные занятия спортом. Совсем недавно после реставрации открылся Дом культуры (павильон №84). Кроме того, в этом году завершилась реставрация арки северного входа.

Предполагается, что реставрация павильонов и благоустройство территории ВДНХ продолжатся в следующем году.