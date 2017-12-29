Путин подписал закон о получении в МФЦ госуслуг по комплексному запросу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволит гражданам подавать в многофункциональные центры (МФЦ) один комплексный запрос о предоставлении сразу нескольких государственных и муниципальных услуг, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон предлагает наделить МФЦ правом формировать от имени заявителя комплекты необходимых документов и осуществлять все необходимые действия для предоставления каждой из услуг по комплексному запросу. С органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, МФЦ будет взаимодействовать без участия заявителя.

Кроме того, закон предполагает для работников МФЦ при неисполнении либо ненадлежащем исполнении служебных обязанностей ответственность, в том числе установленную УК и КоАП РФ для должностных лиц.