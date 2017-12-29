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Общество

В Совфеде прокомментировали повышение МРОТ до прожиточного минимума

21:5329.12.2017
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России. Архивное фото.Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), подписанный в пятницу президентом России Владимиром Путиным — важное решение, заявил в интервью НСН сенатор Валерий Рязанский.

Российские рубли
© Fotolia / Anton Gvozdikov
Мнение: повышение МРОТ говорит о социальной ориентированности государства

По его мнению, в прожиточный минимум необходимо включать не только продукты питания и предметы первой необходимости. "Здесь важно отслеживать ценовой порядок, продовольственную группу товаров, промышленную, услуги", — пояснил сенатор. Он добавил, что человек "не может жить, руководствуясь только минимальной потребительской корзиной".

В пятницу президент подписал документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума. Ранее законопроект одобрили Госдума и Совет Федерации. С января МРОТ составит 85% от прожиточного минимума, или 9489 рублей, а год спустя этот показатель достигнет 100%. В настоящее время минимальный размер оплаты труда составляет 7800 рублей.

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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей Мартынов
Валерий Рязанский, желаю вам в новом году прочувствовать лично на себе всю прелесть решения о повышении МРОТ до прожиточного минимума.
Думаю, что никто и не возразит, чтобы депутаты и прочие нужные индивиды вроде сенаторов получали зрпт в двойном размере прожиточного минимума.
Да даже в тройном!
Количество их, конечно, уменьшится - одни будут несогласны с таким размером оплаты столь нужного труда кнопконажимания и займутся другого вида деятельностью, другие - скоропостижно скончаются от нехватки витаминов. Отвалятся зубы и они не смогут толкать свои речи с требун.
Ну и что? Зато какая экономия. Все "дорогие россияне" поддержат.
22:49
29.12.2017
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Чирков Сергей
хочется спросить, те кто наверху, вы хоть вникли в эти слова? Повысить МРОТ до прожиточного минимума, то есть многие люди получают меньше того, на что можно прожить, меньше МИНИМУМА. И в ней не учитывается оплата ЖКХ, лекарства, там только на покушать А зарплата Силуанова 1,7 млн. руб. в месяц (и это только зарплата, там наверняка ещё и премии и куча всяких надбавок). Вам не стыдно?
Поверьте народ радовался б больше не вашим подачкам , а тому, что б все эти гниды с такими зарплатами перешли на этот самый МРОТ и попробавали пожить по тем законам которые сами создают.
23:01
29.12.2017
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