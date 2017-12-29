Кабмин России утвердил госпрограмму развития здравоохранения до 2025 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило государственную программу развития здравоохранения, сообщается на сайте Минздрава.

"Правительство Российской Федерации утвердило государственную программу "Развитие здравоохранения". Данная государственная программа рассчитана на реализацию до 2025 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что целями программы являются увеличение к 2025 году ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 76 лет, а также снижение к указанному периоду смертности населения в трудоспособном возрасте до 380 человек на 100 тысяч, смертности от болезней системы кровообращения до 500 человек на 100 тысяч, снижение смертности от новообразований до 185 человек на 100 тысяч и повышение к 2025 году удовлетворенности населения качеством медицинской помощи до 54%.

Среди основных направлений, в которых будет работать программа, выделяются совершенствование оказания медицинской помощи, развитие и внедрение инновационных методов диагностики и лечения, развитие кадровых ресурсов и санитарно-курортного лечения в здравоохранении.