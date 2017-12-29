Путин подписал закон о животных, проходящих вещдоками по уголовному делу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который определяет порядок распоряжения животными, признанными вещественными доказательствами в уголовном деле, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания.

В настоящее время животных, проходящих вещдоками по уголовному делу, могут передать ведущим следствие органам фактически только для реализации или уничтожения, что не является гуманным по отношению к животным.

Закон устанавливает, что животные, признанные вещдоками, должны в установленном правительством порядке безвозмездно передаваться для содержания или разведения. Это относится к животным, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания и которых невозможно вернуть их законному владельцу или передать на хранение в предусмотренном правительством порядке.

Закон позволит регламентировать порядок распоряжения животными в рамках уголовного процесса, тем самым он поможет предотвратить негативную практику реализации добытых преступным путем животных или их уничтожения, с последующим извлечением выгоды.

Изменения направлены на устранение существующего пробела в законодательстве и будут способствовать сохранению объектов животного мира, отмечают разработчики.