Путин подписал закон о животных, проходящих вещдоками по уголовному делу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который определяет порядок распоряжения животными, признанными вещественными доказательствами в уголовном деле, физическое состояние которых не позволяет вернуть их в среду обитания.
Закон устанавливает, что животные, признанные вещдоками, должны в установленном правительством порядке безвозмездно передаваться для содержания или разведения. Это относится к животным, физическое состояние которых не позволяет возвратить их в среду обитания и которых невозможно вернуть их законному владельцу или передать на хранение в предусмотренном правительством порядке.
Закон позволит регламентировать порядок распоряжения животными в рамках уголовного процесса, тем самым он поможет предотвратить негативную практику реализации добытых преступным путем животных или их уничтожения, с последующим извлечением выгоды.
Изменения направлены на устранение существующего пробела в законодательстве и будут способствовать сохранению объектов животного мира, отмечают разработчики.