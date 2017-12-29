Путин подписал закон о штрафах за управление катером без регистрации

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за управление незарегистрированным катером, также документ предусматривает возможность эвакуации водных транспортных средств, нарушивших закон, на штрафстоянку, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Согласно закону, управление маломерным судном, которое не прошло техосмотр, влечет штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей.

За управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или передачу управления судном лицу, не имеющему права управления, предусмотрены штрафы от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Ранее действовали штрафы от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей.

Управление судном, не зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация, влечет наложение штрафа в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей (ранее — штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей).

Одновременно закон позволит применять к нарушителю такую меру обеспечения производства по делам об административных правонарушениях как задержание и помещение судна (в том числе маломерного) на специализированную стоянку до устранения причины задержания.