Воронежский аэропорт восстановил работу, приостановленную из-за тумана

ВОРОНЕЖ, 29 дек — РИА Новости. Улучшение погоды позволило международному аэропорту "Воронеж" возобновить прием и отправку самолетов, приостановленную из-за сильного тумана, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Ранее сообщалось, что в пятницу утром из-за тумана воронежский аэропорт не мог принимать и отправлять самолеты. Видимость в аэропорту составляла 150 метров, по огням на взлетной полосе — 350 метров, высота облаков — 30 метров. Для нормальной работы аэропорта видимость должна быть не менее 1400 метров, высота облаков — не менее 110 метров. Улучшение погодных условий ожидалось после 12.00 мск.

"Аэропорт сейчас работает в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

На данный момент видимость в аэропорту составляет 5 километров, высотка облаков — 180 метров.