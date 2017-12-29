Лавров раскрыл секрет своего загара

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время поездки на Камчатку

Глава МИД РФ Сергей Лавров во время поездки на Камчатку

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров в эфире программы "Международная пилорама" на НТВ рассказал, каким образом ему удается поддерживать свой загар.

Ведущий телепередачи Тигран Кеосаян поинтересовался у российского министра, не сохранился ли его загар еще с семидесятых годов, когда дипломат работал в Шри-Ланке. Лавров ответил, что старается загорать при любом удобном случае.

"Я его (загар – Прим. ред.) поддерживаю регулярно, когда летаю в разные страны, где есть малейшая возможность позагорать. В той же Австрии, когда раньше катался там на лыжах, загорал там зимой", — пояснил глава МИД.

Лавров отметил, что увлекается лыжами, "но сейчас времени мало". Он также добавил, что рассчитывает покататься в Сочи.