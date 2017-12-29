Путин распорядился выделить Минздраву средства из резервного фонда

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении в 2018 году из резервного фонда средств ряду министерств, в частности Минздрав России получит более 500 миллионов рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данным распоряжение президент поручил министерствам проконтролировать целевое назначение и эффективность расходования выделенных средств, а также представить в администрацию президента отчеты о расходовании. В свою очередь полпреды президента в федеральных округах должны обеспечить проверку исполнения данного распоряжения.