Собянин вручил награды строителям, спасателям, врачам и деятелям культуры

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Торжественная церемония вручения государственных наград и наград Москвы состоялась в пятницу в историческом Белом зале столичной мэрии на Тверской. Наград, который вручил мэр Москвы Сергей Собянин, удостоились 57 человек.

"В канун Нового года с большим удовольствием поздравляю вас с государственными и городскими наградами. Вы своим повседневным трудом, своим талантом делаете наш город краше, уютнее, удобнее, безопаснее", — сказал Собянин на церемонии.

По его словам, среди награждённых представители стройкомплекса, транспортной области, образования, здравоохранения, культуры, а также представители профессий других сфер.

"Отдельно хотел поблагодарить наших ветеранов, которые несмотря на солидный возраст, активно участвуют в жизни города, в воспитании подрастающего поколения", — подчеркнул мэр Москвы.

Также он отметил мужество трёх столичных школьников, оказавших содействие правоохранительным органам в задержании опасного преступника.

Среди врученных наград — Орден почёта, Орден дружбы, почётные звания заслуженного работника ЖКХ и заслуженного врача РФ, а также благодарности президента России.

Кроме того, вручены городские награды: почётная грамота правительства Москвы, благодарности мэра, знаки отличия "За безупречную службу Москве", а также звания "Почётный деятель искусств Москвы", "Почётный работник культуры Москвы", "Почётный работник образования Москвы", "Почётный реставратор Москвы", "Почётный работник печати Москвы", "Почетный работник транспорта Москвы", "Почётный строитель Москвы", "Почётный спасатель Москвы", "Почётный пожарный Москвы" и "Почётный работник физкультуры, спорта и туризма Москвы".