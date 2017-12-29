Ушедшие на запасные аэродромы самолеты возвращаются в "Домодедово"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Самолеты, ранее ушедшие на запасные аэродромы из-за тумана, возвращаются в московский аэропорт "Домодедово", сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Ранее в пятницу в аэропорту РИА Новости рассказали, что пять самолетов по решению командиров воздушных судов ушли на запасные аэродромы из-за тумана. При этом всего за сутки аэропорт обслужил более 650 рейсов.

"Туман рассеялся. Видимость в районе аэродрома увеличилась до 4 тысяч метров. Один рейс уже вернулся в "Домодедово", четыре — вылетели и в ближайшее время приземлятся в аэропорту", — сообщили в воздушной гавани.