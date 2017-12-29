Объявлены итоги конкурса "Лидеры России" в Приволжском федеральном округе

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Объявлены имена финалистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" из регионов Приволжского федерального округа. В список победителей вошли участники, успешно преодолевшие испытания полуфинала, который проходил в Самаре и Нижнем Новгороде с 15 по 18 декабря, сообщают организаторы конкурса.

Из 30 финалистов Приволжского федерального округа 8 человек представляют Нижегородскую область, 6 человек – Самарскую область, 5 человек – Республику Татарстан, 4 человека – Пермский край, по 2 человека – Республику Башкортостан и Удмуртскую Республику, и по 1 человеку – Республику Марий Эл, Саратовскую область и Чувашскую Республику.

Из 199 тысяч подавших заявки конкурсантов до полуфинала дошли только 2691 человек. Из них будут отобраны 300 финалистов, которые получат образовательные гранты в размере 1 миллиона рублей.

Финал конкурса пройдет в феврале 2018 года, и на нем определятся 100 победителей. Все они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых лучшие управленцы страны.