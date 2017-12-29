В Подмосковье подразделению Росгвардии "Витязь" вручили орден Кутузова

БАЛАШИХА (Московская область), 29 дек — РИА Новости. Центру специального назначения "Витязь" Росгвардии вручили орден Кутузова в Балашихе Московской области, сообщает корреспондент РИА Новости с места церемонии.

На территории дивизии имени Дзержинского главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов закрепил на знамени подразделения орден. Затем началась церемония, ветераны спецназа произнесли торжественную речь. После показа военной техники Росгвардии Золотов вышел к журналистам.

"Что касается центра спецназначения "Витязь" — он стал первым и единственным в Росгвардии, который удостоен столь высокой награды. Я хочу сказать, что это оценка верховным главнокомандующим тяжелого каждодневного самоотверженного труда бойцов и командиров отряда, признание их заслуг в борьбе с международным терроризмом и обеспечении национальной безопасности", — сказал директор ведомства.

По его словам, 14 военнослужащих этого подразделения удостоены звания Героя России, один из них посмертно. Более тысячи спецназовцев имеют высокие государственные награды.

"Они всегда на передовых рубежах. И я хочу пожелать ребятам только одного: чтобы они возвращались с задания живыми и здоровыми", — сказал Золотов.