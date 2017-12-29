В Подмосковье подразделению Росгвардии "Витязь" вручили орден Кутузова

БАЛАШИХА (Московская область), 29 дек — РИА Новости. Центру специального назначения "Витязь" Росгвардии вручили орден Кутузова в Балашихе Московской области, сообщает корреспондент РИА Новости с места церемонии.
"Что касается центра спецназначения "Витязь" — он стал первым и единственным в Росгвардии, который удостоен столь высокой награды. Я хочу сказать, что это оценка верховным главнокомандующим тяжелого каждодневного самоотверженного труда бойцов и командиров отряда, признание их заслуг в борьбе с международным терроризмом и обеспечении национальной безопасности", — сказал директор ведомства.
По его словам, 14 военнослужащих этого подразделения удостоены звания Героя России, один из них посмертно. Более тысячи спецназовцев имеют высокие государственные награды.
"Они всегда на передовых рубежах. И я хочу пожелать ребятам только одного: чтобы они возвращались с задания живыми и здоровыми", — сказал Золотов.