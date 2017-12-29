Путин подарил лыжи двум школьницам из Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 29 дек – РИА Новости. Две школьницы из Челябинска, которые в начале декабря написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о подарке, получили от него лыжи, сообщает министерство социальных отношений региона.
Обладательница подарка от президента призналась, что не верила в такое чудо.
"Я видела по телевизору, что одна девочка написала письмо президенту, и тоже решила написать, написала, чтобы президент подарил мне на Новый год лыжи и лыжную экипировку. Сначала я не думала, что мне придет ответ, но когда пришел ответ, мне было радостно", — цитирует пресс-служба минсоца Арину Аминеву.
Сестры Аминевы занимаются в секции по лыжным гонкам в Челябинске у тренера Александра Медведева.