Путин подарил лыжи двум школьницам из Челябинска

Одиннадцатилетняя Арина Аминева и её сестра получили подарок к Новому году от Владимира Путина

Одиннадцатилетняя Арина Аминева и её сестра получили подарок к Новому году от Владимира Путина

ЧЕЛЯБИНСК, 29 дек – РИА Новости. Две школьницы из Челябинска, которые в начале декабря написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о подарке, получили от него лыжи, сообщает министерство социальных отношений региона.

© Фото : инистерство соцотношений Челябинской области Одиннадцатилетняя Арина Аминева и её сестра получили подарок к Новому году от Владимира Путина © Фото : инистерство соцотношений Челябинской области Одиннадцатилетняя Арина Аминева и её сестра получили подарок к Новому году от Владимира Путина

"В начале декабря 11-летняя Арина Аминева, проживающая в Челябинске, написала письмо Владимиру Путину с просьбой подарить ей и ее сестре на Новый год лыжи и необходимую экипировку. Письмо с ответом от президента России поступило на днях и было вручено Арине и ее семье. Вручил письмо и подарок юной школьнице сегодня в министерстве соцотношений области главный федеральный инспектор по Челябинской области Артем Пушкин", — говорится в сообщении.

Обладательница подарка от президента призналась, что не верила в такое чудо.

"Я видела по телевизору, что одна девочка написала письмо президенту, и тоже решила написать, написала, чтобы президент подарил мне на Новый год лыжи и лыжную экипировку. Сначала я не думала, что мне придет ответ, но когда пришел ответ, мне было радостно", — цитирует пресс-служба минсоца Арину Аминеву.

Сестры Аминевы занимаются в секции по лыжным гонкам в Челябинске у тренера Александра Медведева.