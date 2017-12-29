Путин подписал закон, разрешающий МФЦ регистрировать рождение и смерть

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий многофункциональным центрам госуслуг (МФЦ) регистрировать рождение и смерть граждан, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Данным законопроектом предлагается установить возможность наделения законом субъекта Федерации многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг полномочиями по государственной регистрации рождения (за исключением рождения, государственная регистрация которого производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства) и государственной регистрации смерти.

Законопроектом за МФЦ будут закреплены функции по составлению записей актов гражданского состояния, выдаче свидетельств о рождении и смерти, а также передаче в органы записей актов гражданского состояния документов, послуживших основанием для госрегистрации записей актов гражданского состояния о рождении и смерти.

Полномочия по внесению исправлений и изменений в записи актов о рождении и смерти, составленных МФЦ, а также их восстановлению закрепляются за органами записи актов гражданского состояния.