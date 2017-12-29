Sputnik подарил детям из "Ты супер! Танцы" незабываемое путешествие

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Международное информационное агентств и радио Sputnik накануне Нового года подарило участникам проекта "Ты супер! Танцы" из стран ближнего зарубежья поездку в Санкт-Петербург. Целую неделю ребята осматривали достопримечательности культурной столицы, встречались со знаменитостями, а в редких перерывах, конечно же, танцевали.

Как это было? В день приезда дети испытывали сильную усталость. Но затем юные танцоры ожили, вошли в ритм и наслаждались всем происходящим по полной программе. Эмоции самые разные: восторг, волнение, усталость, трепет, эйфория.

График был очень напряженным: посмотрели практически все, чем славится Санкт-Петербург. В программу включили Петропавловскую крепость, Исаакиевский собор, Екатерининский дворец в Царском селе и Эрмитаж. Побывали ребята и на опере в Мариинке, и на балете в Михайловском театре, погуляли по Невскому и Фонтанке, померзли под ветром на набережной Невы и побродили в сквере у Медного всадника. Неудивительно, что иногда в автобусе кто-то засыпал, некоторые умудрились вздремнуть даже в опере.

И вот настали самые яркие моменты, которые случаются в жизни далеко не каждого танцора. Ребята танцуют вальс в одном из залов Екатерининского дворца, делают шпагат в тронном зале Эрмитажа, читают "Евгения Онегина" в Царскосельском лицее.

Главный дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев встретился с участниками проекта в антракте оперы "Рождественская сказка", где сам дирижировал. Маэстро успел уделить время каждому ребенку, ответил на все вопросы ребят, дал советы, пожурил тех, кто не хочет возвращаться в школу, и посоветовал всем хорошо учиться.

Но на этом неожиданные встречи не закончились. В отеле их навестила Любовь Андреева, прима-балерина Театра балета Бориса Эйфмана. Она провела мастер-класс, поделилась своими профессиональными секретами и подарила каждому свое фото с автографом. Юные танцоры прямо в холле отеля устроили настоящий танцевальный баттл. Они по очереди вместе с прима-балериной танцевали больше двух часов.

Финальный день незабываемого путешествия не обошелся без слез: ребятам было грустно расставаться друг с другом. Проект завершился, поездка подошла к концу. Но дальше танцы, новые конкурсы и встречи с друзьями, с которыми они познакомились на проекте.

Международный конкурс "Ты супер! Танцы", который провели телекомпания НТВ и международное информационное агентство и радио Sputnik, объединил таланты из разных уголков России, стран СНГ и Балтии, подарив детям, оставшимся без попечения родителей, шанс исполнить заветные мечты.

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