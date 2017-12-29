Пучков рассказал о российско-сербском центре

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российско-сербский центр выполняет исключительно гуманитарные задачи, включая координирование разминирования на территории Сербии, заявил в интервью РИА Новости глава МЧС России Владимир Пучков.

"Российско-сербский гуманитарный центр состоялся, он функционирует, выполняя исключительно гуманитарные задачи. Специалисты центра уже неоднократно привлекались для тушения природных пожаров, защиты населенных пунктов от удара стихии, оказывали необходимую гуманитарную помощь и поддержку и, что очень важно, они занимаются большой просветительской работой", — сказал Пучков.

Министр отметил, что создана необходимая учебно-материальная база, "и мы продолжаем наращивать потенциал подготовки всех специалистов".

"Также он (центр) координирует разминирование на территории Сербии, которое осуществляют специалисты нашего отряда "Центроспас", а также ряд других гуманитарных объектов", — добавил Пучков.

Российско-сербский гуманитарный центр — межправительственная организация, осуществляющая чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и Балканского региона. Штаб находится в городе Ниш примерно в 200 километрах к югу от Белграда. Работает с 2012 года. Межправительственным соглашением определено, что центру для обеспечения деятельности положены привилегии и иммунитеты, которые должны быть установлены отдельным соглашением. Российский персонал центра должен получить правовой статус, эквивалентный статусу административно-технического персонала посольства РФ в Сербии, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. До сих пор такой статус, привилегии и иммунитеты не предоставлены сербской стороной.

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