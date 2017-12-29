Новые очистные сооружения запустили в Магадане

МАГАДАН, 29 дек — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сооружения для многоуровневой очистки сточных вод, работа которых решит многие экологические проблемы, в пятницу запустили в Магадане, передает корреспондент РИА Новости.

В эксплуатацию сданы сразу 10 объектов на двух квадратных километрах. Теперь все сточные воды Магадана будут проходить многоуровневую очистку, рассказал РИА Новости инженер-технолог очистных сооружений предприятия "Водоканал" Магадана Сергей Маров.

"Вся сточная вода, которая поступает в Магадан, идет на главную насосную станцию, и далее — непосредственно на очистные сооружения. Очистка начинается в здании решеток, где избавляются от крупного мусора. От здания решеток через песколовки, где песок отстаивается, в первичные отстойники. Затем в аэротенты с природным илом, в котором специальные микроорганизмы уничтожают все вредные бактерии. И, наконец, финал — очистка ультрафиолетом, который убивает последние оставшиеся в воде вредные бактерии", — рассказал Сергей Маров.

После процесса очистки вода отправляется в нерестовую реку Магаданку, а не в Охотское море, как прежде. Решение направлять сточные воды в магаданскую реку было принято потому, что теперь они абсолютно безвредны для окружающей среды, сообщила на церемонии запуска сооружений начальник департамента САТЭК мэрии Магадана Надежда Горностаева.

"Постепенно очистные сооружения будут выходить на необходимые параметры отчистки. В итоге мы получим воду, которую даже можно пить. Но уже сейчас эта вода абсолютно безопасна", — сказала Горностаева.

Магаданские очистные сооружения строили почти десять лет. Вложили 1,5 миллиарда рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. Строителям пришлось столкнуться с множеством сложностей: габаритное оборудование в Магадан доставляли морем, что затягивало процесс. А сама стройка велась в условиях вечной мерзлоты, рассказал РИА Новости начальник управления по строительству компании УстьСреднеканГЭСстрой Максим Туранов.

"Проблемы с вечной мерзлотой были серьёзные. Здесь бетонные сооружения довольно большой высоты, и соответственно, в основании рыли глубокие котлованы. Были проблемы с грунтовыми водами. Пришлось применять различные сложные инженерные решения", — рассказал Туранов.

Все оборудование на магаданских очистных сооружениях — российское, что, как поясняют в эксплуатирующем из предприятии "Водоканал", делает объект надежным и более простым в обслуживании. Теперь главная задача – вывести этот комплекс на необходимые параметры очистки, это произойдет в течение нескольких месяцев.