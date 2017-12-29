Путин поручил проанализировать дела о незаконном обороте спецсредств

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 15 марта 2018 года проанализировать дела о незаконном обороте спецсредств, сообщается на сайте Кремля.
"Проанализировать практику применения статьи 138 (ч. 1) Уголовного кодекса РФ в отношении физических лиц и представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на соблюдение интересов граждан, приобретающих, в том числе с использованием электронной торговли, бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей", — говорится в поручении.
Также президент поручил правительству РФ представить предложения по предупреждению правонарушений, связанных с оборотом спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, обратив особое внимание на сферу электронной торговли. В том числе в части принятия дополнительных мер по осуществлению таможенного контроля в отношении спецсредств, обеспечению их идентификации и информирования лиц, приобретающих товары, которые могут быть признаны спецсредствами, предназначенными для негласного получения информации, об ограничениях, связанных с оборотом таких товаров.
Отмечается, что срок исполнения обоих поручений — 15 марта 2018 года.
Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для контроля местоположения отбивающейся от стада коровы. Президент РФ, которому задали вопрос о ситуации с фермером на пресс-конференции в декабре, сказал, что постарается разобраться в инциденте.