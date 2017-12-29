Путин поручил проанализировать дела о незаконном обороте спецсредств

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре до 15 марта 2018 года проанализировать дела о незаконном обороте спецсредств, сообщается на сайте Кремля.

"Проанализировать практику применения статьи 138 (ч. 1) Уголовного кодекса РФ в отношении физических лиц и представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на соблюдение интересов граждан, приобретающих, в том числе с использованием электронной торговли, бытовые технические устройства, имеющие признаки специальных технических средств для негласного получения информации, но не предназначенные для этих целей", — говорится в поручении.

Также президент поручил правительству РФ представить предложения по предупреждению правонарушений, связанных с оборотом спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, обратив особое внимание на сферу электронной торговли. В том числе в части принятия дополнительных мер по осуществлению таможенного контроля в отношении спецсредств, обеспечению их идентификации и информирования лиц, приобретающих товары, которые могут быть признаны спецсредствами, предназначенными для негласного получения информации, об ограничениях, связанных с оборотом таких товаров.

Отмечается, что срок исполнения обоих поручений — 15 марта 2018 года.

В конце января житель Курганской области для личных целей заказал в интернет-магазине с доставкой из Китая устройство "Мини А8" для передачи акустической информации из помещения. Устройство, как заявляло следствие, запрещено к свободному обороту в РФ, так как относится к специальным техническим средствам для негласного получения информации. Дело дошло до суда, однако Лебяжьевский райсуд по ходатайству гособвинителя вернул дело прокурору для проверки обоснованности привлечения к уголовной ответственности.

Фермер заявлял, что купил GPS-маячок для контроля местоположения отбивающейся от стада коровы. Президент РФ, которому задали вопрос о ситуации с фермером на пресс-конференции в декабре, сказал, что постарается разобраться в инциденте.