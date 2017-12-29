Путин поручил проверить работу мусоросжигательного завода в Приморье

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил к февралю 2018 года проверить работу мусоросжигательного завода в Приморье в части соблюдения экологического законодательства, сообщается на сайте Кремля.

"Росприроднадзору совместно с Роспотребнадзором провести проверку соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения при эксплуатации мусоросжигательного завода, расположенного в микрорайоне Снеговая Падь (Владивосток)", — говорится в перечне поручений.

Срок выполнения — 1 февраля 2018 года, ответственными назначены глава Росприроднадзора Артем Сидоров и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Журналист из Владивостока рассказал на пресс-конференции президента 14 декабря о вырубке краснокнижных деревьев в лесопарковых зонах и застройке этих участков во Владивостоке. Также он сообщил, что дым от мусоросжигательного завода загрязняет микрорайон для военных Снеговая Падь. Путин сказал, что постарается разобраться в проблеме Снеговой Пади, где однажды побывал. Также президент заявил, что считает, что в Приморье высок уровень криминализации, но эту проблему можно постепенно решить и навести порядок.