Власти рассказали, когда решится проблема с запахом на полигоне "Кучино"

БАЛАШИХА, 29 дек — РИА Новости. Неприятный запах от полигона "Кучино" в Балашихе должен исчезнуть в течение января, сказал журналистам глава городского округа Сергей Юров.

В четверг на полигоне был запущен большой факел для сжигания свалочного газа.

"Мы ожидаем, что с каждым днем ситуация будет улучшаться и в течение января вопрос воздействия полигона на окружающую атмосферу будет решен", — сказал Юров.

Он отметил, что в следующем году в ходе работ по рекультивации на полигоне планируется также установить турбины, которые будут вырабатывать электрическую энергию за счет сжигания свалочного газа. Электроэнергия будет использоваться для нужд самого полигона и находящейся рядом промзоны.

"Факел работает с эффективностью 99 процентов, значит, все вещества, которые находятся в свалочном даже, обезвредиваются с эффективностью 99 процентов и выше", — отметил глава компании-подрядчика "Экоком" Оливер Кайзер, отметив, что система дегазации работает в автоматическом режиме.