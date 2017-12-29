Движение на Сходненской улице в Москве затруднено

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Движение на Сходненской улице затруднено из-за ДТП с автобусом, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

"На Сходненской улице в направлении центра затруднено движение в связи с ДТП с участием автобуса. Погибших нет, трое пострадавших. Предварительная причина — авария по вине постороннего транспорта. На месте работают оперативные службы. Кроме того, возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД", — говорится в сообщении.

Водителей попросили объезжать данный участок по улице Свободы, Туристской улице и Походному проезду.

По данным МВД, водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с другой машиной, наехал на остановку общественного транспорта.