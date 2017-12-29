Правительство поддержало законопроект о защите нарушенных гражданских прав

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство РФ поддерживает законопроект, уточняющий порядок защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав, сообщается на сайте кабмина в пятницу.
Отмечается, что в правительстве РФ рассмотрен проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации". Он взаимосвязан с проектом федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".