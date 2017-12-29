Путин отложил на полгода переход на электронные ветеринарные сертификаты

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который переносит на полгода переход на оформление ветеринарных сопроводительных документов на продукцию в электронной форме, а также устанавливает случаи их оформления на бумажном носителе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разработан в целях повсеместного внедрения и эксплуатации системы электронной ветеринарной сертификации сырья животного происхождения и готовой продукции.

Прежняя редакция закона предусматривала переход на электронные ветеринарные сертификаты с 1 января 2018 года. Однако еще не все регионы России готовы к такому переходу. Подписанный закон переносит срок перехода на электронное оформление таких документов на 1 июля 2018 года, одновременно устанавливая случаи их оформления на бумажном носителе.

К таким случаям относятся, во-первых, аварии, опасные природные явления, катастрофы, стихийные и иные бедствия, которые делают невозможным использование федеральной государственной информационной системы (ФГИС) в области ветеринарии, но только до устранения их последствий. При этом Россельхознадзор на своем сайте должен размещать информацию о невозможности эксплуатации этой информсистемы.

Во-вторых, закон позволяет оформлять бумажные сертификаты в населенных пунктах, где нет доступа к интернету, в том числе точки доступа. Перечень таких населенных пунктов утверждается в каждом регионе властями субъекта РФ по согласованию с Россельхознадзором, после чего размещается на сайте этого ведомства.

В-третьих, ветеринарные сопроводительные документы могут оформляться в бумажном виде, если содержат гостайну или иную информацию, отнесенную Минобороны, МВД, Росгвардией, ФСИН, ФСО или ФСБ России к служебной тайне.