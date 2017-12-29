Путин подарил больному раком мальчику из Приморья компьютер

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Больной раком мальчик из Приморья по поручению президента РФ Владимира Путина получил в подарок компьютер, сообщает администрация края.

"Сережа Тимофеев, к которому в четверг, 28 декабря, приехал в гости заместитель главы региона Константин Межонов, живет с мамой в селе Прилуки Хорольского района. Недавно мальчик отметил свой 13-й день рождения, и желанным подарком для него был персональный компьютер. Приобрести его самостоятельно семья не может: у Сережи серьезное онкологическое заболевание – рак головного мозга, и все средства уходят на дорогостоящие лекарства. Поэтому мама Сергея решила написать о желании мальчика президенту Владимиру Путину", — говорится в сообщении.

О болезни ребенка стало известно в 2016 году. Он перенес несколько операций, сейчас мальчик восстанавливается. По совету врачей семья переехала из города в село.

"По состоянию здоровья он не может ни с кем видеться, и единственная возможность – общаться с товарищами в интернете. Поэтому когда сын узнал, что президент услышал просьбу и его давнюю мечту исполнят, он плакал от счастья! Мы очень благодарны за этот новогодний подарок", – поделилась мать мальчика Анастасия Пинчукова.

Межонов передал подарок Сереже Тимофееву и поздравил ребенка с наступающим Новым годом.