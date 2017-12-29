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Общество

Правительство выделит почти 10 миллиардов рублей 21 ведущему университету

07:5929.12.2017
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЗдание национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве. Архивное фотоЗдание национального исследовательского ядерного университета МИФИ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство РФ выделит 9,908 миллиарда рублей 21 ведущему университету России для повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в пятницу.

Здание МГУ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Подписанным распоряжением утверждается распределение в 2018 году субсидий из федерального бюджета в размере 9,908 млрд рублей 21 российскому вузу в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете в рамках приоритетного проекта "Вузы как центры пространства создания инноваций" государственной программы "Развитие образования"", — говорится в документе.

Как отмечается, господдержка предоставляется отобранным по результатам конкурса ведущим университетам России, пять из которых к 2020 году должны выйти в первую сотню ведущих мировых университетов.

Как следует из документа, В 2018 году субсидии также предоставляются трём группам ведущих университетов. По 808,8 миллионов рублей будет выделено Московскому физико-техническому институту (государственному университету), Национальному исследовательскому технологическому университету "МИСиС", Национальному исследовательскому Томскому государственному университету, Национальному исследовательскому университету "Высшая школа экономики", Национальному исследовательскому ядерному университету "МИФИ", Новосибирскому национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету информационных технологий, механики и оптики.

Выпускники университета после церемонии вручения дипломов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Господдержка в 471,8 миллионов рублей будет предоставлена Казанскому (Приволжскому) федеральному университету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому университету, Первому Московскому государственному медицинскому университету имени И.М.Сеченова, Российскому университету дружбы народов, Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого, Тюменскому государственному университету, Уральскому федеральному университету имени Б.Н.Ельцина.

Субсидии в размере 134,8 миллионов рублей также будут выделены Балтийскому федеральному университету имени Иммануила Канта, Дальневосточному федеральному университету, Национальному исследовательскому Нижегородскому государственному университету им. Н.И.Лобачевского, Самарскому национальному исследовательскому университету имени академика С.П.Королёва, Санкт-Петербургскому государственному электротехническому университету "ЛЭТИ", Сибирскому федеральному университету, Южно-Уральскому государственному университету (национальному исследовательскому университету).

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