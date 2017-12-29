Все городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме до 9 января

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Предприятия комплекса городского хозяйства, экстренные службы, пожарно-спасательные формирования Москвы переведены на усиленный режим до 8 января включительно, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Слаженная работа всех городских служб в новогодние и рождественские дни позволит обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города, безопасность москвичей при проведении более 300 крупных праздничных мероприятий, запланированных в городе", – сказал Бирюков.

Он уточнил, что на случай экстренных ситуаций в Москве подготовлены около 1,3 тысячи аварийно-восстановительных бригад, свыше 2,5 тысячи дизель-генераторных установок и 3 мобильные котельные.

"Для своевременной уборки снега с объектов улично-дорожной сети при необходимости будет задействовано до 9,5 тысячи единиц специализированной техники, для уборки дворовых территорий – порядка 29 тысяч дворников", – добавил вице-мэр.

Для уборки мест проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий, по его словам, предполагается задействовать свыше 25 тысяч рабочих. "Работы по вывозу и утилизации бытовых отходов с территорий рождественских ярмарок и мест массовых народных гуляний будут находиться под особым контролем служб города", – подчеркнул Бирюков.

Заммэра также заявил об усилении мер пожарной безопасности накануне Нового года и Рождества. В готовность приведены около 500 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, свыше 1600 пожарных и спасателей, 10 вертолетов и 2 пожарных корабля. "Под особый контроль взяты все городские площадки для запуска пиротехники", – заключил он.