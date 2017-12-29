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Общество

Медведев выделил более 30 миллиардов рублей на лекарства

06:4029.12.2017
(обновлено: 07:40 29.12.2017)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПокупатель в аптеке. Архивное фотоПокупатель в аптеке. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 31,6 миллиарда рублей отдельным категориям граждан в разных регионах на лекарства и специализированные продукты лечебного питания, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в пятницу.

Медсестра набирает лекарство в шприц в стационаре. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Медведев поручил Минздраву сделать медицинскую помощь в селах доступнее

"Утверждено распределение в 2018 году субвенций в объёме 31,651 миллиарда рублей… на финансирование отдельным категориям граждан оказания социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания", — говорится в документе.

В середине декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о необходимости увеличения финансирования здравоохранения, в 2018 году совокупные расходы на медицину составят 4,1% от ВВП, сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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По словам главы государства, особое внимание необходимо сосредоточить на сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых медицинских пунктах. "Там нужно создавать новое, современное, возрождать, что утрачено, и создавать новое — первое. Второе — по населенным пунктам, где проживает менее 100 человек, надо создавать и использовать передвижные пункты оказания медицинской помощи", — подчеркнул он.

"И есть вещи кричащие — помощь дополнительная людям с тяжелыми заболеваниями, приобретение для них большего количества лекарств", — отметил президент.

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Общество
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
orkset
Ах как приятно... Благодетели... И как-то всё так случилось перед выборами Путина...
07:55
29.12.2017
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Владимир Бобрин
Правительство давно прославилось своими подачками. Заниматься надо бюджетом и его наполнением. Это не под силу нынешним правителям. Пора их менять. Юристов, экономистов -двоих на одного грамотного технаря.
07:40
29.12.2017
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