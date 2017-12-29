Медведев выделил более 30 миллиардов рублей на лекарства

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 31,6 миллиарда рублей отдельным категориям граждан в разных регионах на лекарства и специализированные продукты лечебного питания, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина в пятницу.

"Утверждено распределение в 2018 году субвенций в объёме 31,651 миллиарда рублей… на финансирование отдельным категориям граждан оказания социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания", — говорится в документе.

В середине декабря президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил о необходимости увеличения финансирования здравоохранения, в 2018 году совокупные расходы на медицину составят 4,1% от ВВП, сообщил он.

По словам главы государства, особое внимание необходимо сосредоточить на сохранении и создании новых форм медицинского обслуживания в малых медицинских пунктах. "Там нужно создавать новое, современное, возрождать, что утрачено, и создавать новое — первое. Второе — по населенным пунктам, где проживает менее 100 человек, надо создавать и использовать передвижные пункты оказания медицинской помощи", — подчеркнул он.

"И есть вещи кричащие — помощь дополнительная людям с тяжелыми заболеваниями, приобретение для них большего количества лекарств", — отметил президент.