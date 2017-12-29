Электрички из Москвы в праздники будут следовать по измененному графику

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. График движения пригородных электричек, следующих из Москвы, изменится в новогодние праздники, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Расписание движения электричек, следующих из Москвы по всем направлениям, изменится на период с 29 декабря по 8 января. Часть поездов пригородного сообщения отменят, а некоторые экспрессы будут отправляться позже в новогоднюю и рождественскую ночи", — говорится в материале портала.

Как сообщили порталу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), в праздничные дни пассажиропоток в пригородных электричках традиционно снижается, поэтому некоторые поезда будут отменены. По данным пресс-службы, 29 декабря пригородные поезда будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по седьмое января — по расписанию субботы, восьмого января — по расписанию воскресенья. Девятого января электрички вернутся к обычному расписанию рабочего дня.

Отмечается, что всего отменят 24 поезда ЦППК, а 15 электричек компании будут отправляться позже в ночные часы первого и седьмого января. Изменения в расписании больше всего коснулись экспрессов Ярославского направления железной дороги. Так, ежедневный поезд № 6059 Пушкино — Москва ночью первого января отправится позже на 40 минут (в 00.27). Электричка № 6676 Москва — Монино первого и седьмого января — позже на час 40 минут (в 01.50). Экспресс № 6677 Монино — Москва в новогоднюю ночь выйдет в 00.09 — на 58 минут позже, чем в остальные дни.

Сообщается, что следующие ежедневно, кроме воскресенья, поезда № 7088 Москва — Александров-1 в 09.20 и № 7087 Александров-1 — Москва в 06.29 будут перевозить пассажиров 30 и 31 декабря, а с первого по восьмое января отменяются. Экспресс № 7098 Москва — Александров-1 в 18.30, курсирующий ежедневно, кроме субботы, отменяется с 30 декабря по седьмое января. Он вернется к прежнему графику работы с восьмого января. Ежедневный экспресс № 6439 Киржач — Александров-1 в 03.24 будет работать 30 и 31 декабря, первого, седьмого и восьмого января, а со второго по шестое января отменяется. Поезда № 6450 Александров-1 — Киржач будут следовать 30, 31 декабря, шестого, седьмого и восьмого января, с первого по пятое января ходить не станут. Электричка № 7097 Александров-1 — Москва в 12.45, курсирующая ежедневно, кроме субботы, отправится восьмого января, а с 30 декабря по седьмое января отменяется.

По данным портала, также изменится расписание электричек, следующих в Казанском, Савеловском, Киевском, Рижском, Белорусском, Горьковском, Курском, Павелецком и Ленинградском направлениях. Как уточнили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, с первого по восьмое января все электрички и "Ласточки" на участке Москва — Тверь (Конаково) будут следовать по графику выходного дня. При этом пригородные поезда Тверь — Бологое (Торжок), Бологое — Угловка будут курсировать по регулярному графику в соответствии с календарными днями недели.

Добавляется, что в праздничные дни также изменится расписание городского транспорта Москвы. Метро будет работать в ночь с 31 декабря 2017 года на первое января 2018-го, что позволит москвичам и гостям столицы быстро и комфортно добираться до городских праздничных площадок.