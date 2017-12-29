Электрички из Москвы в праздники будут следовать по измененному графику

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. График движения пригородных электричек, следующих из Москвы, изменится в новогодние праздники, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Расписание движения электричек, следующих из Москвы по всем направлениям, изменится на период с 29 декабря по 8 января. Часть поездов пригородного сообщения отменят, а некоторые экспрессы будут отправляться позже в новогоднюю и рождественскую ночи", — говорится в материале портала.
Как сообщили порталу в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), в праздничные дни пассажиропоток в пригородных электричках традиционно снижается, поэтому некоторые поезда будут отменены. По данным пресс-службы, 29 декабря пригородные поезда будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по седьмое января — по расписанию субботы, восьмого января — по расписанию воскресенья. Девятого января электрички вернутся к обычному расписанию рабочего дня.
Сообщается, что следующие ежедневно, кроме воскресенья, поезда № 7088 Москва — Александров-1 в 09.20 и № 7087 Александров-1 — Москва в 06.29 будут перевозить пассажиров 30 и 31 декабря, а с первого по восьмое января отменяются. Экспресс № 7098 Москва — Александров-1 в 18.30, курсирующий ежедневно, кроме субботы, отменяется с 30 декабря по седьмое января. Он вернется к прежнему графику работы с восьмого января. Ежедневный экспресс № 6439 Киржач — Александров-1 в 03.24 будет работать 30 и 31 декабря, первого, седьмого и восьмого января, а со второго по шестое января отменяется. Поезда № 6450 Александров-1 — Киржач будут следовать 30, 31 декабря, шестого, седьмого и восьмого января, с первого по пятое января ходить не станут. Электричка № 7097 Александров-1 — Москва в 12.45, курсирующая ежедневно, кроме субботы, отправится восьмого января, а с 30 декабря по седьмое января отменяется.
Добавляется, что в праздничные дни также изменится расписание городского транспорта Москвы. Метро будет работать в ночь с 31 декабря 2017 года на первое января 2018-го, что позволит москвичам и гостям столицы быстро и комфортно добираться до городских праздничных площадок.