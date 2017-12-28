МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка… имеют граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ", — говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что право на получение выплаты имеют родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен быть больше 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособных граждан.

Путин ранее предложил несколько инициатив в социально-демографической сфере. Так, он выступил за продление срока действия программы маткапитала до конца 2021 года, а также предложил запустить программу выдачи ипотечных кредитов семьям, у которых с 2018 года появится второй или третий ребенок.

Кроме того, с января 2018 года начнут адресно выплачивать ежемесячные пособия семьям при рождении первенца, получать его родители будут до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. По словам вице-премьера Ольги Голодец, всего на эти меры за три года уйдет около 500 миллиардов рублей.