МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении ежемесячных выплат при рождении детей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, отмечается, что право на получение выплаты имеют родители, чей ребенок родился с 1 января 2018 года. При этом среднедушевой доход семьи не должен быть больше 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособных граждан.
Кроме того, с января 2018 года начнут адресно выплачивать ежемесячные пособия семьям при рождении первенца, получать его родители будут до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. По словам вице-премьера Ольги Голодец, всего на эти меры за три года уйдет около 500 миллиардов рублей.