Первое чтение нового законопроекта о СМИ-иноагентах может пройти 12 января

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Законопроект, который предусматривает регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, может быть рассмотрен Госдумой в первом чтении 12 января, следует из проекта порядка работы палаты, опубликованного в четверг на ее сайте.

Совет Думы 11 января рассмотрит проект и примет решение о его включении в повестку заседания палаты на 12 января.

Законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США", отметил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.