Кадыров рассказал о поддержке со стороны пользователей соцсетей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о поддержке со стороны пользователей социальных сетей, а также заявил, что и дальше будет "транслировать правду всеми доступными способами".

"Но нас не остановят – мы на правильном пути. Мне приходят тысячи писем в Telegram, Mylistory со словами поддержки. Люди меня читают, поддерживают, им интересно, что происходит в Чеченской республике, они получают обратную связь. Я дальше буду продолжать работать в ВКонтакте , Mylistory, Twitter . Мы будем транслировать правду всеми доступными способами", — написал Кадыров в четверг в своем канале в Telegram

Глава Чечни также завил, что знал о предстоящей блокировке своих соцсетей, но не хотел в это верить. "Мой товарищ говорил, что в скором времени я попаду в списки какие-то, и США заблокируют меня. Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Но они сами поставили крест на своей демократии", — написал он.

Кадыров добавил, что в Instagram и Facebook у него было больше четырех миллионов подписчиков, при этом американцы среди них занимали по численности третье место.

"Власти США это знали, и поэтому мне один товарищ из Америки сказал, что я мешаю им очень сильно, так как довожу истину до своих подписчиков, а они уже распространяли правду дальше", — подчеркнул глава Чечни.

Русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщается, что она недоступна. Во вторник Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.