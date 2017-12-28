Кадыров рассказал о поддержке со стороны пользователей соцсетей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о поддержке со стороны пользователей социальных сетей, а также заявил, что и дальше будет "транслировать правду всеми доступными способами".
Глава Чечни также завил, что знал о предстоящей блокировке своих соцсетей, но не хотел в это верить. "Мой товарищ говорил, что в скором времени я попаду в списки какие-то, и США заблокируют меня. Я этому не верил, ведь соцсети должны быть независимыми и объективными. Но они сами поставили крест на своей демократии", — написал он.
Кадыров добавил, что в Instagram и Facebook у него было больше четырех миллионов подписчиков, при этом американцы среди них занимали по численности третье место.
Русскоязычные профили Кадырова в Instagram и Facebook перестали работать 23 декабря. При попытке зайти на страницу @kadyrov95 в Instagram сообщается, что она недоступна. Во вторник Роскомнадзор сообщил, что направил в Facebook запрос с требованием разъяснить причину блокировки аккаунтов политика в соцсетях.