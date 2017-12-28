В КЧР вручили ключи от 40 школьных автобусов и автомобилей скорой помощи

ЧЕРКЕССК, 28 дек — РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов вручил в четверг ключи от 25 школьных автобусов и 15 автомобилей скорой медицинской помощи представителям всех городов и районов республики.

Глава Карачаево-Черкесии отметил, что таким образом реализован очередной шаг на пути успешной реализации федеральной программы обновления автопарков учреждений образования и здравоохранения.

"У нас в республике живут умные, талантливые дети. Мы должны приложить все усилия, чтобы, вне зависимости от места проживания, они могли получить качественное образование, реализовать себя в спорте, в других сферах деятельности. С удовольствием вручаю ключи от новых автобусов, оборудованных в соответствии с современными стандартами безопасности еще и потому, что впереди новогодние каникулы, которые так ждут и любят дети. И, благодаря этим автобусам, у них теперь есть прекрасная возможность посетить все праздничные мероприятия, отдохнуть и запастись положительными эмоциями", — приводит пресс-служба главы и правительства КЧР слова Темрезова.

В свою очередь, в медицинские учреждения республики поступят 15 современных автомобилей скорой медицинской помощи.

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