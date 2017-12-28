БРЯНСК, 28 дек — РИА Новости. Житель города Юрьевца Ивановской области Владимир Галочкин, который спас от гибели жителей обрушившейся пятиэтажки, разбудив их среди ночи незадолго до происшествия, получил государственную награду "За заслуги перед Ивановской областью", сообщает в четверг облправительство.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский вручил госнаграду "За заслуги перед Ивановской областью" Владимиру Галочкину, который спас от гибели жителей обрушившегося в Юрьевце дома", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в Юрьевце в 06.15 мск 22 декабря обрушилась внешняя стена пятиэтажного двухподъездного дома №33а по улице Пушкина. Как сообщало следствие, ночью один из жильцов — 59-летний Юрий Галочкин — проснулся, услышал треск, увидел трещину на стене дома и разбудил соседей. Благодаря этому жильцы подъезда вовремя покинули квартиры. Обрушение произошло в два этапа: сначала рухнул угол дома, затем — межэтажные перекрытия.

По данным МЧС, согласно техническому результату обследования дома комплексом "Стрела-П", здание непригодно для проживания. Однако, это предварительные данные, "реальная оценка" появится позже. В доме постоянно проживают 54 человека, в настоящее время половина из них находится в пунктах временного размещения, остальные — расселились к родственникам.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС области, судьба дома окончательно еще не решена, его обследование продолжится после новогодних праздников. Что касается жильцов дома, то, по данным МЧС, по 10 тысяч рублей из бюджета района получили 10 человек, по 30 тысяч — 12 человек. Еще двое жильцов ожидают выплаты.

Как сообщало следствие, ранее жильцы дома уже обращались в управляющую компанию из-за трещин на стенах здания. В настоящий момент в связи с обрушением здания возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".